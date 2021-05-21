Доктор призвал создать в России новую единую медицину
Новые технологии и оборудование не помогут, если люди не умеют пользоваться знаниями, заявил руководитель Центра по ускоренной реабилитации травмы «Третья Медицина», доктор Пётр Попов на пресс-конференции в НСН.
«Если взять прекрасную машину и сложить ее в кучу, то это будет куча, и можно будет завидовать "запорожцу", который едет, а куча будет лежать. Я с такой радостью говорю о том, что я живу во время интернета. Я получаю такую колоссальную информацию и самая большая сложность – объединить все эти знания, потому что даже если мы берем огромные клиники с дорогим оборудованием, я вижу кучу, но не вижу целостного подхода. Было время, когда я – специалист из первого мед института, у бабушки-костоправки учился, это мой первый учитель, 82 года. Она мне такое показала - я был поражен!» - отметил он.
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