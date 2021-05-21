Ведьма заявила, что заговоры эффективны в лечении коронавируса

Алена Полынь на пресс-конференции в НСН рассказала о возвращении обоняния у заболевших коронавирусом.

Заговор может помочь вернуть людям обоняние при коронавирусе, заявила основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано, на медицине традиций Алена Полынь на пресс-конференции в НСН.

«Я исцеляю словом заговорным. Медицина традиций не должна соперничать с медициной официальной, должно быть сближение. К сожалению, ошибаются и врачи, и целители. Одна голова хорошо, а две лучше, и также в период пандемии. У нас, например, из десяти человек, обратившихся с потерей обоняния, восемь из них с помощью заговоров его возвращают», - заявила она.

В середине апреля министр здравоохранения Киргизии призвал граждан лечить коронавирус «целебным» отваром из ядовитого иссык-кульского корня, а президент Кыргызстана вообще считает, что народная медицина дает лучший эффект в борьбе с COVID-19.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЛечениеКоронавирус
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