Доктор объяснил, зачем экстрасенсам и целителям медицинское образование

Любой народный целитель должен иметь медицинское образование, заявил руководитель Центра по ускоренной реабилитации травмы «Третья Медицина», доктор Пётр Попов на пресс-конференции в НСН.

Доктор призвал создать в России новую единую медицину

«Какая-то медицина должна быть в центре и контролировать все. Социум – это целостная структура. Я считаю, что любой целитель или экстрасенс должен иметь медицинское образование, даже если он не будет таким образом. На первом месте всегда стоит врач, так как только он отвечает за здоровье пациента», - отметил Попов.

Ранее советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский на пресс-конференции в НСН заявил, что народную медицину необходимо легализовать, чтобы специалисты не чувствовали себя ущемленными.

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