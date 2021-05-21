Доктор объяснил, зачем экстрасенсам и целителям медицинское образование
Любой народный целитель должен иметь медицинское образование, заявил руководитель Центра по ускоренной реабилитации травмы «Третья Медицина», доктор Пётр Попов на пресс-конференции в НСН.
«Какая-то медицина должна быть в центре и контролировать все. Социум – это целостная структура. Я считаю, что любой целитель или экстрасенс должен иметь медицинское образование, даже если он не будет таким образом. На первом месте всегда стоит врач, так как только он отвечает за здоровье пациента», - отметил Попов.
Ранее советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский на пресс-конференции в НСН заявил, что народную медицину необходимо легализовать, чтобы специалисты не чувствовали себя ущемленными.
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