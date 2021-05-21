«У каждого свое кладбище». Целительница рассказала об ошибках врачей

«Традиционная и официальная медицина должны быть вместе. За период пандемии к нам обращались за помощью неоднократно, мы занимались лечением по фотографию и результат был просто потрясающим. И сами врачи говорили, что такого восстановления быстрого не видели. А врачи часто берут ответственность только на себя и говорят больше ни к кому не ходить. У каждого врача есть свое кладбище. Каждый врач знает о том, что он много раз ошибался. И в начале своей практики многие люди для него выступают просто как подопытные кролики. Поэтому идти надо и к врачу, и к целителю», - рассказала Полынь.

Ранее советник президента ассоциации заслуженных врачей России, директор Института здоровьесберегающих технологий и охраны окружающей среды Юрий Оболонский на пресс-конференции в НСН заявил, что народную медицину необходимо легализовать, чтобы специалисты не чувствовали себя ущемленными.

