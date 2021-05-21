Целительница рассказала о случаях, когда врачи наживаются на пациентах
Алена Полынь на пресс-конференции в НСН рассказала о мотивации врачей и важности обучения детей анатомии.
Необходимо учить детей разбираться в собственно организме на самом просто уровне, это поможет им в будущем, заявила основатель ассоциации врачей и целителей АСМ Алена Полынь на пресс-конференции в НСН.
«Нам необходимо учить детей, ребенок должен изучать анатомию, знать, где находится поджелудочная железа, где находится печень», - отметила Полынь.
Также она подчеркнула, что в аптеках уже давно продаются травы различного назначения, а для многих врачей медицина является только источником заработка.
«Для многих врачей медицина – это лишь заработок, пациент их не интересует, тогда результата не будет, нужен индивидуальный подход. Государство должно помогать традиционной медицине, потому что совместный подход в медицине позитивно скажется на здоровье населения. Ни один врач не изучает ничего глобально, нужна совместная работа врачей и целителей», - подчеркнула она.
Ранее руководитель Центра по ускоренной реабилитации травмы «Третья Медицина», доктор Пётр Попов на пресс-конференции НСН заявил, что любой народный целитель должен иметь медицинское образование.
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