14.10.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Подготовка ко второй волне: в ресторанах убьют живую музыку?»

На фоне растущей заболеваемости коронавирусом в Госдуме предложили запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года. «В небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, - создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции», отмечается в письме, направленном руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. В то же время, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что эта неделя станет решающей в вопросе о мерах борьбы с коронавирусом. При этом бизнес, связанный с организацией концертной деятельности и местами общественного питания, в условиях противоэпидемиологических ограничений, оказывается наиболее уязвимым и рискует разориться.

Кто больше потеряет от запрета концертов в ресторанах и барах: артисты или рестораторы?

Где будут работать ресторанные артисты в случае реализации упомянутой инициативы?

Какие потери понесут ресторанный и концертный бизнес в случае ужесточения ограничительных мер?

Как будут адаптироваться к условиям ограничений места общественного питания и концертные агентства?

Участники пресс-конференции:

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров;

Директор концертного агентства «Ультра Продакшн» Алан Маршалл.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8