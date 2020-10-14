«Будут играть в переходах». Эксперты оценили будущее ресторанных музыкантов

Участники пресс-конференции НСН обсудили предложение депутатов Госдумы запретить проводить концерты в барах и ресторанах.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Подготовка ко второй волне: в ресторанах убьют живую музыку?»

В Госдуме предложили запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.

Директор концертного агентства «Ультра Продакшн» Алан Маршалл заявил в ходе пресс-конференции НСН, что музыканты будут вынуждены искать новый способ зарабатывать на жизнь.

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«Артистам придется работать в переходах, или идти курьерами в службу доставки. В Москве таких коллективов, по моим подсчетам, меньше тысячи, но нельзя их выбрасывать на улицу, не предложив им никакой альтернативы. Очень просто все запретить. Заявлено, что 85% заразились ковидом, посетив массовое мероприятие. Но кого опрашивали? Может, они заразились в метро? Площадки большие, а людей стало ходить меньше», - отметил он.

Ранее Маршалл рассказал, что бизнес, связанный с организацией концертной деятельности в условиях противоэпидемиологических ограничений оказался наиболее уязвим.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КарантинМузыкантыПресс-конференция НСН
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