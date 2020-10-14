«Будут играть в переходах». Эксперты оценили будущее ресторанных музыкантов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Подготовка ко второй волне: в ресторанах убьют живую музыку?»

В Госдуме предложили запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.

Директор концертного агентства «Ультра Продакшн» Алан Маршалл заявил в ходе пресс-конференции НСН, что музыканты будут вынуждены искать новый способ зарабатывать на жизнь.