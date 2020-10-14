Названы потери музыкального бизнеса из-за коронавируса

«Если оценивать потери всего концертного рынка России, он потерял около 30 миллиардов рублей. Это не доход, это оборот, сумма денежных средств, которая не дошла до ряда компаний. Концерт – это не только выступление артиста. Это площадка, сценическое оборудование, билетные операторы, это рекламное агентство, транспортные компании, в конце концов. Это ряд бизнеса, который встроен в организацию мероприятий. Получается достаточно длинная цепь пострадавших организаций, многие из которых даже не включены в список пострадавших отраслей. Рынок упал. Люди отложили посещение мероприятий на неопределенный срок. Он будет восстанавливаться после отмены всех ограничений достаточно долго. Может быть, года два или три, чтобы вернуться к «доковидным» показателям», - рассказал он.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что октябрь и ноябрь окажутся самыми сложными для бизнеса. По его словам, те предприниматели, которые не закрылись весной, столкнутся с дополнительными трудностями.

