Названы потери музыкального бизнеса из-за коронавируса
Директор концертного агентства «Ультра Продакшн» раскрыл масштаб катастрофы для музыкальной отрасли в России.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Подготовка ко второй волне: в ресторанах убьют живую музыку?»
В Госдуме предложили запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.
Директор концертного агентства «Ультра Продакшн» Алан Маршалл рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что бизнес, связанный с организацией концертной деятельности в условиях коронавирусных ограничений оказался наиболее уязвим.
«Если оценивать потери всего концертного рынка России, он потерял около 30 миллиардов рублей. Это не доход, это оборот, сумма денежных средств, которая не дошла до ряда компаний. Концерт – это не только выступление артиста. Это площадка, сценическое оборудование, билетные операторы, это рекламное агентство, транспортные компании, в конце концов. Это ряд бизнеса, который встроен в организацию мероприятий. Получается достаточно длинная цепь пострадавших организаций, многие из которых даже не включены в список пострадавших отраслей. Рынок упал. Люди отложили посещение мероприятий на неопределенный срок. Он будет восстанавливаться после отмены всех ограничений достаточно долго. Может быть, года два или три, чтобы вернуться к «доковидным» показателям», - рассказал он.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что октябрь и ноябрь окажутся самыми сложными для бизнеса. По его словам, те предприниматели, которые не закрылись весной, столкнутся с дополнительными трудностями.
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