Депутат Госдумы посоветовал владельцам ресторанов закрыться на полтора года
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в ходе пресс-конференции НСН заявил, что предприятиям, попадающих под ограничительные меры, лучше закрыться на период сложной эпидемиологической ситуации.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась онлайн пресс-конференция на тему: «Подготовка ко второй волне: в ресторанах убьют живую музыку?»
В Госдуме предложили запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. Автор инициативы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров считает, что владельцам заведений, которые терпят убытки, лучше закрыться сейчас.
«Надо исходить из того, что такая ситуация будет происходить еще года полтора. Владельцам ресторанного бизнеса нужно понять, смогут ли они в тяжелых условиях работать или лучше закрыться. Полтора года подождать, а потом войти на подъеме и отбить потери», - предложил Федоров.
В некотором смысле с депутатом согласился президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он сказал, что вторую волну ограничений существенная часть бизнеса просто не сможет выдержать.
«Сегодня стоит вопрос не сколько кто потеряет, а выживет кто-то или не выживет. Если большие сети еще как-то держатся, то маленьким, возможно, стоит уходить с рынка. Встать на паузу, посмотреть подождать, пока это все закончится. 30% компаний, которые поставляют продукты, разорились. Рестораны набрали долгов и закрылись. Сейчас еще будет миллион проблем, когда налоговая будет требовать уплаты. А еще и субсидиарная ответственность директора. Собственник, который отвечает, в том числе, личным имуществом. Все находятся в той ситуации, когда понимают, что ситуация не зависит от тебя, это форс-мажор. Но у тебя отнимут квартиру, потому что ты не расплатился с налоговой», - добавил он.
Ранее директор концертного агентства «Ультра Продакшн» Алан Маршалл заявил в ходе пресс-конференции НСН, что ресторанные музыканты, которые лишатся работы, будут вынуждены искать новый способ зарабатывать на жизнь, играя в подземных переходах.
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