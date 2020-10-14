Депутат Госдумы посоветовал владельцам ресторанов закрыться на полтора года

В некотором смысле с депутатом согласился президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он сказал, что вторую волну ограничений существенная часть бизнеса просто не сможет выдержать.

«Сегодня стоит вопрос не сколько кто потеряет, а выживет кто-то или не выживет. Если большие сети еще как-то держатся, то маленьким, возможно, стоит уходить с рынка. Встать на паузу, посмотреть подождать, пока это все закончится. 30% компаний, которые поставляют продукты, разорились. Рестораны набрали долгов и закрылись. Сейчас еще будет миллион проблем, когда налоговая будет требовать уплаты. А еще и субсидиарная ответственность директора. Собственник, который отвечает, в том числе, личным имуществом. Все находятся в той ситуации, когда понимают, что ситуация не зависит от тебя, это форс-мажор. Но у тебя отнимут квартиру, потому что ты не расплатился с налоговой», - добавил он.

Ранее директор концертного агентства «Ультра Продакшн» Алан Маршалл заявил в ходе пресс-конференции НСН, что ресторанные музыканты, которые лишатся работы, будут вынуждены искать новый способ зарабатывать на жизнь, играя в подземных переходах.

