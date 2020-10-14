«Живые позавидуют мертвым». Ресторатор назвал последствия запрета концертов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Подготовка ко второй волне: в ресторанах убьют живую музыку?»

В Госдуме предложили запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что те предприниматели, которые не закрылись весной из-за первого карантина, попадут в еще большую сложную ситуацию.

«Я так понимаю, денег у государства больше нет, никакой помощи оказываться не будет. Мы говорили, что самые сложные будут для предпринимателей октябрь и ноябрь. Процентов 70 из них потеряют свой бизнес. Второго закрытия уже никто не выдержит. Бизнес кормит большое количество людей, у которых семьи. МРОТ не дает ничего, на него прожить невозможно. Бизнес связан контрактами со своими поставщиками и арендодателями. Владельцам приходится выходить на банкротство или отдавать собственные предприятия для того, чтобы выйти из этой ситуации. Те, кто открылись летом, оказываются в очень сложной ситуации. Им надо платить отсроченные налоги еще за прошлые месяцы. И живые позавидуют мертвым», - добавил он.