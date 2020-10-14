«Живые позавидуют мертвым». Ресторатор назвал последствия запрета концертов
Президент Федерации рестораторов и отельеров России объяснил НСН, что октябрь и ноябрь окажутся самыми сложными для бизнеса.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Подготовка ко второй волне: в ресторанах убьют живую музыку?»
В Госдуме предложили запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что те предприниматели, которые не закрылись весной из-за первого карантина, попадут в еще большую сложную ситуацию.
«Я так понимаю, денег у государства больше нет, никакой помощи оказываться не будет. Мы говорили, что самые сложные будут для предпринимателей октябрь и ноябрь. Процентов 70 из них потеряют свой бизнес. Второго закрытия уже никто не выдержит. Бизнес кормит большое количество людей, у которых семьи. МРОТ не дает ничего, на него прожить невозможно. Бизнес связан контрактами со своими поставщиками и арендодателями. Владельцам приходится выходить на банкротство или отдавать собственные предприятия для того, чтобы выйти из этой ситуации. Те, кто открылись летом, оказываются в очень сложной ситуации. Им надо платить отсроченные налоги еще за прошлые месяцы. И живые позавидуют мертвым», - добавил он.
Бухаров отметил, что властям предложили собирать у гостей в заведениях номера их телефонов, чтобы информировать их в случае, если в помещении с ними находился инфицированный человек.
«Есть способы сегодня, чтобы исполнять все предписания и спокойно работать. Кто-то закрывается на две недели, кто-то предлагает свою меру – чекиниться гостям по QR-коду, что позволяет информировать впоследствии людей, если выяснится, что в заведении в то же время был зараженный человек. Необходимо делать вещи, при которых люди сами понимают, что соблюдение дистанции дает им возможность не заболеть», - заявил он.
Ранее автор спорной инициативы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил в ходе пресс-конференции НСН, что в небольших помещениях, где одна часть людей питается, а другая исполняет песни, создаются условия, способствующие распространению инфекции.
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