В Госдуме назвали кафе и рестораны очагами распространения коронавируса

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Подготовка ко второй волне: в ресторанах убьют живую музыку?»

На фоне растущей заболеваемости коронавирусом в Госдуме предложили запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года.

Автор инициативы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил на пресс-конференции в НСН, что в небольших помещениях, где одна часть людей ест, а другая исполняет песни, создаются условия, способствующие распространению инфекции.