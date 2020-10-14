В Госдуме назвали кафе и рестораны очагами распространения коронавируса

Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам в ходе пресс-конференции НСН призвал запретить проведение концертов в ресторанах и барах как минимум до конца года.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Подготовка ко второй волне: в ресторанах убьют живую музыку?»

На фоне растущей заболеваемости коронавирусом в Госдуме предложили запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года.

Автор инициативы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил на пресс-конференции в НСН, что в небольших помещениях, где одна часть людей ест, а другая исполняет песни, создаются условия, способствующие распространению инфекции.

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«Мы предложили эту инициативу в рамках проведения того плана, который проводится в России в рамках борьбы с эпидемией. Это план ВОЗ, он проводится во многих странах. Мы говорим о здоровье и жизни людей. Очевидные очаги распространения – кафе и рестораны. Надо ограничивать распространение заразы в тесных помещениях. А когда выступают артисты, там собираются люди. Люди едят без масок. Все вместе это приводит к распространению именно в этих местах. Мы предлагаем ограничение до конца года. Соответствующие службы должны написать инструкции, которые определят порядок», - заявил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что текущая неделя станет решающей в вопросе о мерах борьбы с коронавирусом. При этом бизнес, связанный с организацией концертной деятельности и местами общественного питания, в условиях противоэпидемиологических ограничений оказывается наиболее уязвимым и рискует разориться.

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ТЕГИ:КоронавирусКафеРесторан
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