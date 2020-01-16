16.01.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пилот SSJ-100: Виновник трагедии или “козел отпущения”?»

Следственный комитет завершил расследование крушения авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, назвав ошибочные действия командира судна Дениса Евдокимова главной причиной трагедии. Именно его СК считает виновным в гибели 41 человека, однако сам пилот свою вину отрицает, а его адвокат указывает на недобросовестность следствия и сообщает, что защита фактически была отстранена от следственных действий, не имела возможности следить за проведением экспертиз. Всего защита заявила 28 ходатайств о проведении экспертиз, допросов, следственных экспериментов и о предоставлении документов, но во всех них было отказано. По версии следствия, посадка на полосу была произведена с превышением скорости и вертикальной перегрузкой, SSJ трижды подскакивал на взлетно-посадочной полосе из-за чего подломились основные опоры шасси, что повлекло разрушение конструкции самолета с разливом и воспламенением топлива. При этом, до сих пор ещё не были сделаны и опубликованы окончательные выводы расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), что в свою очередь может изменить ситуацию. Коллеги обвиненного пилота также уверены в том, что следствие сделало свои выводы преждевременно, не дождавшись выводов комиссии.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о судьбе командира сгоревшего SSJ, его защите и причинах трагедии.

Участники пресс-конференции:

Адвокат командира сгоревшего SSJ 100 Дениса Евдокимова Наталья Митусова;

Вице-президент Профсоюза летного состава России, принимал участие в расследовании множества авиакатастроф Олег Буленков;

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов;

Президент Международного Консультативно-аналитического агентства «Безопасность Полетов», член Всемирного фонда безопасности полетов Валерий Шелковников;

Президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин;

Экс-сотрудник Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Юрий Григорьев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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