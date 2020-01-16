Адвокат: Десятки пассажиров SSJ 100 можно было спасти

Следственный комитет завершил расследование крушения авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, назвав действия командира судна Дениса Евдокимова главной причиной трагедии. Сам пилот свою вину отрицает, а его адвокат указывает на недобросовестность следствия и сообщает, что защита фактически была отстранена от следственных действий, не имела возможности следить за проведением экспертиз.

Адвокат командира сгоревшего SSJ 100 Дениса Евдокимова Наталья Митусова рассказала, что спасатели могли вытащить как минимум шесть человек, не добежавших несколько метров до аварийного выхода, если бы действовали более скоординированно.

«В ходе предварительного расследования мы настаивали на проведении следственным комитетом проверки в отношении аварийно-спасательных служб, поскольку их медлительность, несвоевременное и неорганизованное прибытие, тушение ненадлежащими средствами привело к увеличению количества жертв. Это очевидно. Счет сегодня идет уже на десятки людей. По тем материалам, с которыми мы столкнулись, мы видим, что люди из-за угарного газа теряли сознание, уже находясь в районе бизнес-класса. Но если бы кто-нибудь из аварийных служб поднялся бы на борт после эвакуации, которая произошла за 55 секунд, они бы смогли спасти этих шестерых человек, которые не успели немного добежать до выхода. Они могли туда подняться. В течение последующих полутора минут экипаж вытащил оттуда на ощупь четверых человек. Но они были не в экипировке, они не могли проникнуть вглубь салона из-за сильного задымления», - уточнила она.

Ранее президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин заявил, что проблему в системе отечественной авиации нужно решать системно. «Меня как ветерана возмущает ситуация, когда виноват летчик. В том, что он летает на недостаточно проверенном самолете с плохой защитой от молний? В том, что у нас отлетают колеса, при этом разрушаются топливные баки? Что у нас нет тренажеров, чтобы обучить летный состав? Superjet надо дорабатывать», - подчеркнул он.

