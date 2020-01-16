В профсоюзе летного состава попросили Путина о встрече

Следственный комитет завершил расследование крушения авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, назвав действия командира судна Дениса Евдокимова главной причиной трагедии. Сам пилот свою вину отрицает, а его адвокат указывает на недобросовестность следствия и сообщает, что защита фактически была отстранена от следственных действий, не имела возможности следить за проведением экспертиз.

Вице-президент Профсоюза летного состава России Олег Буленков обратился к президенту России с просьбой встретиться и обсудить проблемы российской авиации.

«Обращаюсь к нашему президенту Владимиру Путину с просьбой о встрече, на которой можно было бы серьезно поговорить о безопасности полетов. Это далеко не часовой разговор. В связи с катастрофой этой и другими мы хотели бы еще встретиться с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. И, конечно, с Генеральным прокурором Юрием Чайкой. Нам есть о чем поговорить. И раз под Сергеем Чемезовым находится ОАК, с ним тоже бы хотелось встретиться и поговорить. Профсоюзу летного состава есть что сказать. Думаю, это будет полезно для предотвращения катастроф в будущем», - добавил он.

Ранее адвокат командира сгоревшего SSJ 100 Дениса Евдокимова Наталья Митусова рассказала во время пресс-конференции НСН, что спасатели могли вытащить как минимум шесть человек, не добежавших несколько метров до аварийного выхода, если бы действовали более координированно.

