Адвокат пилота «Суперджета» рассказала об однобоком характере расследования катастрофы

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Пилот SSJ-100: Виновник трагедии или “козел отпущения”?»

Следственный комитет завершил расследование крушения авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, назвав действия командира судна Дениса Евдокимова главной причиной трагедии. Сам пилот свою вину отрицает, а его адвокат указывает на недобросовестность следствия и сообщает, что защита фактически была отстранена от следственных действий, не имела возможности следить за проведением экспертиз. Всего защита заявила 28 ходатайств о проведении экспертиз, допросов, следственных экспериментов и о предоставлении документов, но во всех них было отказано.

Адвокат командира сгоревшего SSJ 100 Дениса Евдокимова Наталья Митусова заявила, что расследование не было проведено объективно.

«Предварительное расследование проведено односторонне и поверхностно. Исследована только одна версия катастрофы – действие командира воздушного судна. Такая позиция следствия была ожидаема. Всегда в авиакатастрофах обвиняли пилотов. Но люди, как правило, погибают. Сейчас экипаж жив, и мы настаиваем на проверке всех версий возможных причин катастрофы. Мы просили проверить техническую неисправность самолета, возможно, допущены нарушения при проектировании воздушного судна. Из тех материалов, с которыми мы уже ознакомились, мы поняли, что нарушения есть. Это недостаточная защита от молний, это неправильное проектирование шасси. В случае с молнией все сложнее, это природное явление. Но шасси должны быть спроектированы таким образом, чтобы в случае их разрушения не допускалась утечка из какой-либо части топливной системы», - сказала она.

Коллеги обвиненного пилота также уверены в том, что следствие сделало свои выводы преждевременно, не дождавшись выводов комиссии. До сих пор еще не были сделаны и опубликованы окончательные выводы расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), что в свою очередь может изменить ситуацию.

