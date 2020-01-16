Ветеран авиации призвал доработать Superjet

Следственный комитет завершил расследование крушения авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, назвав действия командира судна Дениса Евдокимова главной причиной трагедии. Сам пилот свою вину отрицает, а его адвокат указывает на недобросовестность следствия и сообщает, что защита фактически была отстранена от следственных действий, не имела возможности следить за проведением экспертиз.

Президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин заявил, что проблему в системе отечественной авиации нужно решать системно.

«Качество расследования зависит от уровня комиссии, который в свою очередь зависит от подхода государства к этому расследованию. Любое расследование проводится с единственной целью – отработать мероприятия по предотвращению подобных ситуаций в последующем. Любая ошибка – это признак того, что в системе существует проблема. Но нужно смотреть по всем направлениям. Начиная с отбора состава в летные учебные заведения. Подготовка, переподготовка, переквалификация, контроль эксплуатации. Это все существует, но нужно это все процедить. Меня как ветерана возмущает ситуация, когда виноват летчик. В том, что он летает на недостаточно проверенном самолете с плохой защитой от молний? В том, что у нас отлетают колеса, при этом разрушаются топливные баки? Что у нас нет тренажеров, чтобы обучить летный состав? Суперджет надо дорабатывать», - подчеркнул он.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов заявил, что летчики не хотят летать на Sukhoi Superjet 100. «Если у них есть выбор, они пытаются переучиться на Airbus или на Boieng 737», - отметил он в ходе пресс-конференции НСН.



