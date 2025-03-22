26.03.2024 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом: Почему россиян накрывает новая волна?»

В России началась третья волна заболеваемости ОРВИ и гриппом. Третий этап эпидсезона всегда приходится на зимне-весенний период. Болеют в это время в основном уязвимые группы населения, которые переносят ОРВИ второй, а то и третий раз за этот сезон. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России уже три недели остается на высоком уровне — фиксируется свыше 1,1 миллиона случаев в неделю. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Эксперты говорят, что этой весной в регионах РФ циркулирует очень опасный штамм гриппа. А вот заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума, в структуре заболеваемости не превышает 1%, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:

Как отличить грипп от ОРВИ?

Действительно ли ковид ушел?

Как уберечься от простуды этой весной?

Когда завершится сезон простуд?

Как аллергику пережить сезон цветения?

Какие новые аллергены появились этой весной?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



