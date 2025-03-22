26.03.2024 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом: Почему россиян накрывает новая волна?»
В России началась третья волна заболеваемости ОРВИ и гриппом. Третий этап эпидсезона всегда приходится на зимне-весенний период. Болеют в это время в основном уязвимые группы населения, которые переносят ОРВИ второй, а то и третий раз за этот сезон. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России уже три недели остается на высоком уровне — фиксируется свыше 1,1 миллиона случаев в неделю. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Эксперты говорят, что этой весной в регионах РФ циркулирует очень опасный штамм гриппа. А вот заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума, в структуре заболеваемости не превышает 1%, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:
- Как отличить грипп от ОРВИ?
- Действительно ли ковид ушел?
- Как уберечься от простуды этой весной?
- Когда завершится сезон простуд?
- Как аллергику пережить сезон цветения?
- Какие новые аллергены появились этой весной?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало брифинга в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8