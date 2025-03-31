Онищенко назвал провокацией слухи о новом вирусе и кашле с кровью

Распространение слухов о новом вирусе в России можно считать информационной террористической атакой, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Некий Telegram-канал Shot в выходные вдруг опубликовал, что в России зарегистрирован новый неизвестный вирус, который проявляется кашлем с кровью, высокой температурой и так далее. К сожалению, все СМИ эту информацию подхватили. А сегодня было опубликовано, что какая-то девушка им просто прислала видео. Мы бы эту девушку нашли и обследовали, но СМИ информацию эту подхватили. Владелец этого канала является двойным агентом, который прошел стажировку на курсах ЦРУ в Прибалтике или Польше. Это классическая информационная террористическая атака. Если Роскомнадзор возьмется за это, этому господину можно будет предъявить серьезное требование. Так делать нельзя», - пояснил он.

На днях в СМИ появились тревожные новости: в России появился неизвестный ранее вирус, вызывающий у людей кашель с кровью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, заболевшие страдают от высокой температуры, слабости, ломоты во всем теле и сильного кашля с кровью.

