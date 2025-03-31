Онищенко: В большинстве регионов пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

Большинство российских регионов уже прошли плато, идут на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«По данным Минздрава, уровень заболеваемости понизился, это вторая неделя подряд, когда он понижается. Обычно идет две-три недели подъем, потом плато – четыре недели, а затем начинается снижение. Большинство регионов уже прошли плато, уже идут на снижение. Со следующей недели мы начнем говорить, что в каких-то регионах сезон заболеваемости закончился. В целом по России он еще продолжается. В каких регионах уровень заболеваемости оставался выше на 20% - это Брянск, Вологда, Краснодар, Сыктывкар. По структуре заболеваний это грипп, риновирусы и так далее», - рассказал он.

В России началась третья волна заболеваемости ОРВИ и гриппом. Третий этап эпидсезона всегда приходится на зимне-весенний период. Болеют в это время в основном уязвимые группы населения, которые переносят ОРВИ второй, а то и третий раз за этот сезон. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России уже три недели остается на высоком уровне — фиксируется свыше 1,1 миллиона случаев в неделю. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Эксперты говорят, что этой весной в регионах РФ циркулирует очень опасный штамм гриппа. А вот заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума, в структуре заболеваемости не превышает 1%, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

