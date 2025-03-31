Онищенко: Мазут не помешает летнему сезону на черноморских курортах
Геннадий Онищенко заявил НСН, что затонувший мазут на дне будет взят в специальный саркофаг.
Черноморское побережье в подавляющем большинстве будет открыто, начиная от Сочи, а это более 200 километров, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Ведутся работы в регионе, пока говорить рано о том, есть ли запрет на купание или нет. Я думаю, что черноморское побережье в подавляющем большинстве будет открыто, начиная от Сочи, а это более 200 километров. Что касается утонувшего мазута, это четыре тысячи тонн. Все это будет взято в саркофаг, поэтому при нагреве моря мазут не всплывет, а его начнут откачивать. Я надеюсь, что сезон отдыха и купания будет работать в полной мере в этом году», - рассказал он.
Правительство в апреле этого года даст окончательную оценку тому, как детям можно будет пребывать в детских лагерях на территории Анапы. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на соответствующий вопрос от председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ). При этом директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов доложил, что большая часть нефтепродуктов на Черноморском побережье собрана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru