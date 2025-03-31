Онищенко рассказал, как подготовить иммунитет к лету

Укрепить иммунитет можно только через любовь к себе, через внимание к своему телу и состоянию, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Иммунитет к лету сам будет готовиться, вы не путайтесь у него под ногами. Первое, что нужно делать, это любить себя. Когда вы любите себя, ваша иммунная система переполняется гордостью и начинает эффективно работать. А любить себя – это нормально питаться, соблюдать режим сна и отдыха, находиться в хорошем эмоциональном состоянии, ни с кем не ругаться, ни на кого не надуваться. Тушино, например, – это самый зеленый округ в Москве, а Москва – самая зеленая столица мира. Пользуйтесь этим счастьем – гуляйте не менее получаса в день. А утром делайте зарядку, завтракайте, ваш иммунитет вас за это отблагодарит. В августе обязательно прививайтесь», - рассказал он.

Даже самому активному человеку необходим качественный сон, а спокойная музыка и неспешные прогулки помогают снизить уровень тревоги, рассказала ранее в эфире НСН психолог Екатерина Каталина.

