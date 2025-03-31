Онищенко рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Таиланд

В Таиланде есть большой риск распространения кишечных заболеваний и холеры после землетрясения, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Я уверен, что в Таиланде была скарлатина, потому что, к сожалению, Таиланд не отличается тем, что контролирует обязательную вакцинацию. В стране произошло серьезное землетрясение, этот фактор должен больше настораживать наших граждан. Землетрясение в 7,7 балла – это не шутки, высотка просто сложилась. Цифры погибших можно умножать кратно, там очень густонаселенные районы. Нахождение в этих зонах, где происходят природные катаклизмы, всегда чревато вспышками заболеваний. Скорее всего, там появятся кишечные заболевания, климат такой, что может и холера появиться. Пока не восстановится инфраструктура, на что уйдут годы, я бы не рекомендовал нашим гражданам планировать поездки туда. А если уже запланировали, лучше отказаться», - отметил он.

Вспышка скарлатины ранее началась у россиян в Таиланде, сообщил Telegram-канал Shot. От инфекции страдают как взрослые, так и дети. Как рассказывают туристы, за последние несколько недель на курортах в Паттайе и на Пхукете в последнее время выявлены десятки заболевших. Симптоматика у всех одна и та же: сильный кашель, высыпания на теле и языке, температура в районе 40 градусов, жуткая боль в горле и другие.

