21.06.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Переполненные СИЗО и нехватка кадров: Какие изменения необходимы в системе исполнения наказаний»

Утром 16 июня шесть заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове. Преступники были вооружены ножами и дубинками. После попыток переговоров спецназ провел операцию, освободил заложников и уничтожил преступников. Следствие выясняет, как к заключенным попали мобильные телефоны с камерами, вещи с символикой запрещенной в РФ экстремистской организации и другие запрещенные предметы.

По словам экспертов, СИЗО Ростова рассчитано на 500 с небольшим человек, а по факту там содержится под 900 арестованных. При этом нехватка сотрудников в учреждении ― около 30%. В последние годы в ряде СИЗО отмечается проблема их перенаполнения, это сказывается на условиях содержания, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Как могло произойти подобное ЧП в СИЗО №1 Ростова?

Какие реформы планируются в системе исполнения наказаний?

Как много СИЗО сегодня переполнено?

Какова на сегодняшний день нехватка кадров в СИЗО?

Участники пресс-конференции:

Член Совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева;

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

