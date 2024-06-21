Меркачева призвала установить круглосуточное видеонаблюдение за террористами в тюрьмах
Любое передвижение террористов должно сопровождаться видеонаблюдением, контроль должен быть запредельным, отметила в эфире НСН член СПЧ Ева Меркачева.
За террористами в тюрьмах и СИЗО необходимо установить круглосуточное видеонаблюдение, которое будет вестись в онлайн-режиме, заявила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в пресс-центре НСН.
«Контроль за террористами в тюрьмах должен быть запредельным. Абсолютно точно любое передвижение этих людей, например, из камеры в камеру, должно сопровождаться видеонаблюдением. В каждом помещении, где они находятся, должна вестись трансляция. Это не просто видео, которое откладывается в архивы… Должны быть сотрудники, которые все время на экранах наблюдают за этими людьми и в курсе того, что они делают. Уверена, что видеонаблюдение за теми террористами, которые захватили СИЗО в Ростове, не велось. В СИЗО были все возможности и атмосфера для того, чтобы эти люди выглядели так, как выглядят террористы на свободе», - сказала Меркачева.
Также она выразила уверенность, что в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону террористическую символику для осужденных проносили сотрудники изолятора.
«Что касается символики, которую мы увидели, немыслимо представить, как это вообще могло попасть. Явно, что они не могли с этим изначально заехать в СИЗО. Соответственно, вся эта террористическая символика к ним попала уже там. Каким образом? Разумеется, это пронесли сотрудники. Другой вопрос, с какой мотивацией они это делали», - добавила она.
Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. При этом Telegram-канал «Baza» сообщил, что один из захвативших заложников выжил и находится в тяжелом состоянии в реанимации с ранением головы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шебекине при атаке БПЛА повреждены склад и три автомобиля
- «Головоломка 2» за пять первых дней проката собрала более $400 млн
- Орбан: Венгрия не примет никакого участия в миссии НАТО на Украине
- В Госдуме предложили запретить рекламу на ресурсах нежелательных организаций
- В России смягчили требование по обязательной продаже валютной выручки
- Собянин: 40% действующих отечественных патентов приходится на Москву
- Армения признала Государство Палестина
- В Подмосковье 270 населенных пунктов остались без света после урагана
- Россия ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках
- СМИ: Вертолет разбился в Амурской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru