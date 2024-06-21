Меркачева призвала установить круглосуточное видеонаблюдение за террористами в тюрьмах

Также она выразила уверенность, что в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону террористическую символику для осужденных проносили сотрудники изолятора.

«Что касается символики, которую мы увидели, немыслимо представить, как это вообще могло попасть. Явно, что они не могли с этим изначально заехать в СИЗО. Соответственно, вся эта террористическая символика к ним попала уже там. Каким образом? Разумеется, это пронесли сотрудники. Другой вопрос, с какой мотивацией они это делали», - добавила она.

Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. При этом Telegram-канал «Baza» сообщил, что один из захвативших заложников выжил и находится в тяжелом состоянии в реанимации с ранением головы, передает «Радиоточка НСН».

