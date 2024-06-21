Адвокат Трунов призвал создать высокотехнологичные тюрьмы в России

«Устаревшие технологии требуют штата сотрудников. Весь мир переходит на новые высокотехнологичные тюрьмы, совершенно другие системы, где автоматика и небольшой штат. То есть, система распознавания лиц на базе искусственного интеллекта, умные браслеты, мониторинг состояния здоровья, предотвращение насилия, побегов. Ставка на технологии, а не на персонал. Персонал в сегодняшних условиях – это всегда коррупция. Поэтому мы видим заточки и еще какие-то вещи. Разговор о том, что нужно больше сотрудников… Сколько сотрудников туда не поставь, это не поможет», - сказал Трунов.

Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. При этом Telegram-канал «Baza» сообщил, что один из захвативших заложников выжил и находится в тяжелом состоянии в реанимации с ранением головы, передает «Радиоточка НСН».

