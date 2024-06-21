Меркачева назвала сумму, в которую обходится содержание заключенных

С людей, которые сидят в колонии, взимается так называемая коммунальная плата, если они работают там, отметила в эфире НСН член СПЧ Ева Меркачева. 

Сутки содержания заключенных обходятся государству в две-три тысячи рублей, рассказала член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в пресс-центре НСН.

«В целом, это не меньше двух-трех тысяч в сутки, возможно, сейчас сумма стала больше. Мы понимаем, что растут цены, зарплаты в том числе. Мы хотели бы, чтобы этот рост наблюдался… Почему престиж службы там невысокий? Потому что некоторые сотрудники получают по 11-18 тысяч. Разумеется, что будут и коррупция, и мобильные телефоны… Туда идут те, кто не смогу себя в другой сфере реализовать», - сказала Меркачева.
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Она также напомнила, что с людей, которые сидят в колонии, взимается так называемая коммунальная плата, если они работают там.

«С людей, которые сидят в колонии, вычитают еще коммунальные услуги. Если они работают и получают какую-то сумму, с них вычитаются коммунальные платежи, они частично обеспечивают свое нахождение там. Что касается СИЗО, то нет. В СИЗО нельзя открывать производство и так далее», - указала собеседница НСН.

В свою очередь президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН рассказал о выделении средств на развитие уголовно-исправительной системы РФ.

«На развитие уголовно-исправительной системы страна тратит 96 миллиардов, а финансирование ФСИН за 2023 год составило 232 миллиарда рублей, в этом году будет потрачено 251 миллиард рублей. Все остальные цифры из разных источников разные. Абсолютно понятно, что они в разы меньше, чем требуется, поэтому, в основном, (заключенные - ред. НСН) живут за счет передачек, родственников, которые снабжают. Эта проблема есть», - сказал Трунов.

Ранее Ева Меркачева в пресс-центре НСН заявила, что за террористами в тюрьмах и СИЗО необходимо установить круглосуточное видеонаблюдение, которое будет вестись в онлайн-режиме, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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