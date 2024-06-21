Быстро признают вину: Трунов объяснил «выгоду» от переполненных СИЗО
Если решить проблемы переполненности СИЗО и соблюдения стандартов питания, раскрываемость преступлений кардинально упадет, отметил в эфире НСН адвокат Игорь Трунов.
Переполненные СИЗО, а также ужасные условия содержания в них помогают следственным органам раскрывать преступления, обвиняемый становится более сговорчив, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Проблема переполненности СИЗО – это проблема Следственного комитета, следственного департамента МВД и следственного управления ФСБ вкупе с обвинительным уклоном судебной системы. Изолятор с ужасными условиями содержания – это способ следствия раскрывать преступления. То есть, сделать обвиняемого более сговорчивым, побудить его признать вину. И если решить проблемы переполненности, соблюдения стандартов питания и медицинских стандартов, кардинально упадет раскрываемость преступлений. Этот разговор идет с 2012 года, проблема не решается», - сказал Трунов.
Ранее член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в пресс-центре НСН заявила, что за террористами в тюрьмах и СИЗО необходимо установить круглосуточное видеонаблюдение, которое будет вестись в онлайн-режиме, передает «Радиоточка НСН».
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