28.04.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Пасха и майские. Как выбрать кулич, яйца и шашлык?»

Традиционно, по истечении семи недель после празднования Масленицы, православные христиане, да и многие другие люди в России, отмечают Пасху. Пасха отмечает завершение великого поста у православных и в этом году он выпадает на 2 мая. Семьи по всей стране в этот день собираются вокруг стола, на котором традиционно должен быть праздничный кулич, творожная масса, называемая пасхой и, конечно же, ярко украшенные куриные яйца. Помимо всего прочего, в связи с решением президента, майские праздники объединяются в одну большую череду нерабочих дней, в которые, также практически традиционно, россияне выбираются за город для приготовления шашлыков и на пикники.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о результатах проверки продуктов на полках магазинов и о правильном здоровом меню на майские праздники.

Участники пресс-конференции:

Специалист экспертного центра Росконтроль Елена Менячихина;

Врач-диетолог Ольга Шмелёва.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

