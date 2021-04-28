Россиянам посоветовали отказаться от свиных шашлыков

Москва закупит 200 машин скорой помощи до конца года В Москве определён предмет охраны палат «колбасного короля» в Кадашах МФЦ и Главархив столицы работают в майские праздники по особому расписанию Диана Арбенина приветствует новое место проведения «Нашествия» Более 50% месячной нормы осадков выпадет в Подмосковье 1-3 мая