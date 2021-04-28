Россиянам посоветовали отказаться от свиных шашлыков

Гораздо лучше для здоровья – шашлыки из рыбы, в идеале – не покупные, а приготовленные самостоятельно, уверены эксперты.

В преддверии десятидневных майских каникул, которые для многих россиян являются «шашлычными», эксперты дали свои советы россиянам по выбору и приготовлению шашлыков. По мнению специалиста центра «Росконтроль» Елены Менячихиной, лучше всего готовить шашлыки самостоятельно.

«Проверка продукции на прилавках показала, что лучше такую еду готовить самим. Вы можете сами выбрать кусок мяса, оценить его запах до маринования. Если такой возможности нет, то покупайте готовые шашлыки в торговой сети ,которой вы доверяете. Желательно покупать свежее мясо, чтобы она было изготовлено в день покупки», - заявила она на пресс-конференции НСН.
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В свою очередь, врач-диетолог Ольга Шмелёва рекомендовала выбирать для шашлыком мясо с наименьшим содержанием жира.

«Шашлыки для большинства – это свинина. Но она является высококалорийным продуктом, содержит большое количество жира. И если говорить о здоровом питании, то я рекомендую перейти на шашлыки из рыбы - например, из семги, которая содержит много ненасыщенных жиров, или хотя бы из белого мяса: в нем жиров поменьше. Третий вариант – постная говядина», - отметила она.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Майские ПраздникиДиета
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