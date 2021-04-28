Диетолог назвала самый «полезный» алкоголь
Врач-диетолог Ольга Шмелёва объяснила на пресс-конференции в НСН, почему красное и белое сухое вино полезнее других видов алкоголя.
Красное и белое сухое вино являются наименее калорийным алкоголем и могут способствовать увеличению продолжительности жизни, сказала на пресс-конференции в НСН врач-диетолог Ольга Шмелёва.
«Если говорить о полезности, то самым лучшим алкоголем является красное сухое и белое сухое вино. Но красное сухое на порядок выше, поскольку оно содержит еще и антиоксиданты», - отметила Шмелева.
По ее словам, медицинского подтверждения этому факту нет, но у итальянцев и французов, которые регулярно употребляют такие вина, лучше качество холестеринного обмена и дольше продолжительность жизни.
«И по калорийности красное и белое вино тоже небольшие. Один бокал объемом 150 мл - это всего лишь 100 килокалорий. Много веса от вина не наберешь. Хотя, конечно, все зависит от количества», - заключила диетолог.
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