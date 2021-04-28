«Лук, вино и каркаде». В Росконтроле объяснили россиянам, чем красить яйца на Пасху
Специалист экспертного центра Росконтроль Елена Менячихина рассказала на пресс-конференции в НСН о самых эффективных и безвредных способах окраски яиц на Пасху.
Эксперты рекомендовали россиянам использовать натуральные продукты при окрашивании яиц на Пасху.
«Это луковая шелуха, кто-то даже красным вином красит яйца. Замечательные цвета получаются от напитка каркаде. При покупке красителей в торговых сетях стоит обратить внимание на их состав и посмотреть, нет ли там большого количества пищевых добавок. Чем меньше пищевых добавок, тем лучше. Это касается любой продукции», - сказала на пресс-конференции в НСН специалист экспертного центра Росконтроль Елена Менячихина.
Со своей стороны, врач-диетолог Ольга Шмелёва высказала мнение, что лучшим красителем для яиц является луковая шелуха.
«Химические красители, несмотря на скорлупу, могут проходить внутрь, а это может быть опасно для здоровья, тем более для здоровья детей», - добавила диетолог.
Пасха или Воскресение Христово в этом году выпадает на 2 мая, завершая Великий пост у православных. Социологи отмечают, что это самый популярный в нашей стране религиозный праздник, который отмечают более 80% жителей России. В этот день по всей стране семьи собираются вокруг стола, на котором традиционно должен быть праздничный кулич, творожная масса, называемая пасхой и, конечно же, ярко украшенные куриные яйца.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
- Стартовала вторая фаза испытаний препарата от коронавируса «Мир-19»
- Кипр экстрадировал на родину бывшего председателя правления Экопромбанка
- РФС отменил красную карточку Ахметова в матче ЦСКА - «Спартак»
- В Telegram появится новая функция
- Лавров ответил на обвинение Болгарии в причастности РФ к взрывам на оружейных складах
- Генпрокуратура РФ заявила о значительном росте коррупционных преступлений
- В Госдуме назвали наиболее важные сферы сотрудничества России и США
- Австралийские ученые установили, какие люди не любят кофе
- Песков прокомментировал инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам в Польше
- В Москве откроется новый мотосезон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru