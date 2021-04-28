«Лук, вино и каркаде». В Росконтроле объяснили россиянам, чем красить яйца на Пасху

Эксперты рекомендовали россиянам использовать натуральные продукты при окрашивании яиц на Пасху.

«Это луковая шелуха, кто-то даже красным вином красит яйца. Замечательные цвета получаются от напитка каркаде. При покупке красителей в торговых сетях стоит обратить внимание на их состав и посмотреть, нет ли там большого количества пищевых добавок. Чем меньше пищевых добавок, тем лучше. Это касается любой продукции», - сказала на пресс-конференции в НСН специалист экспертного центра Росконтроль Елена Менячихина.

Со своей стороны, врач-диетолог Ольга Шмелёва высказала мнение, что лучшим красителем для яиц является луковая шелуха.

«Химические красители, несмотря на скорлупу, могут проходить внутрь, а это может быть опасно для здоровья, тем более для здоровья детей», - добавила диетолог.

Пасха или Воскресение Христово в этом году выпадает на 2 мая, завершая Великий пост у православных. Социологи отмечают, что это самый популярный в нашей стране религиозный праздник, который отмечают более 80% жителей России. В этот день по всей стране семьи собираются вокруг стола, на котором традиционно должен быть праздничный кулич, творожная масса, называемая пасхой и, конечно же, ярко украшенные куриные яйца.

