В Росконтроле оценили качество яиц и муки перед Пасхой

В преддверии Пасхи эксперты Росконтроля протестировали более 3 тыс. продуктов, которые могут появиться на праздничном столе, почти не найдя нареканий к качеству муки и яиц.

«Практически вся мука хорошая, и мы ее можем рекомендовать к покупке. Яйца также все успешно прошли проверку качества, соответствуют требованиям безопасности и достаточно крупные», - сказала на пресс-конференции в НСН специалист экспертного центра Росконтроль Елена Менячихина.

По ее словам, в целом при проверках российских производителей яиц редко выявляются какие-то отклонения по качеству. Что касается муки, то тестирование успешно прошли марки «Мелькомбинат №3», «Экстра М», «Секрет хозяюшки», «Экстра», Nordic, «Горница». А вот муку марок «Едим дома» и «Предпортовая» специалисты не рекомендуют - она оказалась заражена возбудителем картофельной болезни.

Пасха или Воскресение Христово в этом году выпадает на 2 мая, завершая Великий пост у православных. Социологи отмечают, что это самый популярный в нашей стране религиозный праздник, который отмечают более 80% жителей России.

