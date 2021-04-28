Диетолог призвала россиян не переедать куличей на Пасху

Предстоящая Пасха станет «высококалорийным праздником», который не стоит растягивать на несколько дней, сказала на пресс-конференции в НСН врач-диетолог Ольга Шмелёва.

«Нас ждет высококалорийный праздник, как и все праздники в России, исходя из особенностей национальной кухни. Я призываю использовать менее жирный творог, который менее калорийный и содержит больше белка. Кулич – это тоже высококалорийный продукт. Надо понимать, что он является источником углеводов, зачастую пустых углеводов», - сказала Шмелева.

По ее мнению, в Пасху вряд ли стоит призывать россиян не есть куличи, но есть их несколько дней подряд не стоит.

«Один день ничего не изменит. Но если есть такие продукты на протяжении многих дней, месяцев или даже лет, это приводит к накоплению лишних килограммов жира, от которых не так просто будет избавиться. С возрастом похудеть будет всё сложнее. И, опять-таки, это угроза атеросклероза сосудов, от которого у на страдает более 50% населения. Из-за лишнего веса есть изменение холестеринового обмена и риск развития сахарного диабета второго типа. Так что в праздник можно сделать исключение, но в повседневной жизни от столь калорийных продуктов лучше отказываться или сводить их поедание к минимуму», - предупредила диетолог.

Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустил возможный рост цен на куличи в преддверии Пасхи. При этом он пообещал, что разброс цен на куличи будет самый разнообразный, и их хватит на всех жителей необъятной России.

Пасха или Воскресение Христово в этом году выпадает на 2 мая, завершая Великий пост у православных. Социологи отмечают, что это самый популярный в нашей стране религиозный праздник, который отмечают более 80% жителей России. В этот день по всей стране семьи собираются вокруг стола, на котором традиционно должен быть праздничный кулич, творожная масса, называемая пасхой и, конечно же, ярко украшенные куриные яйца.

