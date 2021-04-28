Диетолог разрешила «шалить» с овощами желающим похудеть к лету

Тем, кто хочет похудеть перед летним сезоном, следует отказаться от вечерних трапез, перейти с фруктов на овощи и заменить хлеб на хлебцы, сказала на пресс-конференции в НСН врач-диетолог Ольга Шмелева.

«Надо делать больше акцент на овощи. Хотела сказать еще и про фрукты, но с помощью них все-таки можно набрать вес. Употребление фруктов нужно регламентировать, а вот с овощами точно можно шалить, сколько угодно. Зелень низкокалорийная, те же самые огурцы и помидоры. Пусть даже шашлычок будет, мясцо или рыбка, плюс к этому будут зелень и овощи без масла, в этом случае вы сможете обеспечить невысокую калорийность и на обед, и на ужин», - отметила диетолог.

Она добавила, что основная пищевая нагрузка на организм должна быть утром и вечером.

«Основной набор веса идет в вечерние часы, поэтому надо их разгрузить. Мне часто приходится слышать, что человек ест один раз в день и наедается вечером. Вот этого как раз достаточно, чтобы уходить в ночь с лишними килограммами и увеличивать их», - предупредила специалист.

Она рассказала и еще об одном простом правиле для похудения – заменить хлеб на хлебцы, желательно с отрубями или цельнозерновые.

«К купальному сезону надо готовиться за несколько месяцев, а лучше всего начинать после Нового года. Для того, чтобы похудеть, должна быть работа на протяжении нескольких месяцев, но эти советы могут помочь в последний период перед забегом к морю потерять 2-4 килограмма», - заключила собеседница НСН.

Ранее теледоктор Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что увеличение майских праздников до 10 дней не поможет в борьбе с коронавирусом, но и не ухудшит ситуацию. При этом его обрадовало, что россияне смогут «отправиться на шашлыки» вместо того, чтобы сидеть дома.

