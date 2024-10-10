14.10.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная итогам проекта «Парк Победы. Главный патриотический»

На протяжении полугода, каждые выходные с 27 апреля по 13 октября, Музей Победы и Правительство Москвы проводили совместный масштабный проект семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Это уникальная развлекательная и образовательная программа, направленная на сохранение исторической памяти, участие в которой мог принять абсолютно любой желающий и совершенно бесплатно. Всего на территории мемориального комплекса на Поклонной горе работало более 70 различных интерактивных площадок, где можно было пройти курс молодого бойца, поиграть в «Зарницу», побывать на «Площади мастеров», в «Военном госпитале» и на «Узле связи», отправить письмо на фронт или узнать, что у солдата в вещмешке. На территории парка работали три концертные площадки, где выступили музыкальные коллективы и солисты из Москвы и других регионов.

В ходе пресс-конференции будут подведены итоги проекта «Парк Победы. Главный патриотический», даны цифры по количеству посетителей, выигранным призам и планам на будущий год.

Участники пресс-конференции:

Андрей Батурин, директор музея Г.О.Р.А. - филиала Музея Победы, руководитель проекта "Парк Победы. Главный патриотический"

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



