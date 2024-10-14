В Парке Победы рассказали, как Митя Фомин пел из кузова «полуторки»

Артисты в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический» исполняют песни из кузова «полуторки», как это было во время Великой Отечественной войны, отметил в эфире НСН руководитель проекта Андрей Батурин. 

Певец Митя Фомин исполнял песню «Все будет хорошо» из кузова «полуторки» в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический», рассказал директор музея Г.О.Р.А. - филиала Музея Победы, руководитель проекта «Парк Победы. Главный патриотический» Андрей Батурин в пресс-центре НСН.

«У нас есть центровая локация, там стоит автомобиль "полуторка" и из кузова, как это раньше было на фронте, выступают артисты. Причем мы в этом сезоне вели прямые трансляции концертов. Они шли минимум шесть часов, начиная с 12:00 до 18:00. Плюс есть еще две площадки, где отдельно была программа, это тоже привлекало людей. Когда приезжали такие хедлайнеры как Газманов и «Самоцветы», то люди шли именно на них. Из кузова "полуторки" выступал в прошлом сезоне Митя Фомин, он пел свою знаменитую песню "Все будет хорошо"», - сказал Батурин.
День МВД и Росгвардии: Музей Победы проводит около 700 мероприятий в год

На протяжении полугода, каждые выходные с 27 апреля по 13 октября, Музей Победы и правительство Москвы проводили совместный масштабный проект семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Это уникальная развлекательная и образовательная программа, направленная на сохранение исторической памяти, участие в которой мог принять абсолютно любой желающий и совершенно бесплатно.

Всего на территории мемориального комплекса на Поклонной горе работало более 70 различных интерактивных площадок, где можно было пройти курс молодого бойца, поиграть в «Зарницу», побывать на «Площади мастеров», в «Военном госпитале» и на «Узле связи», отправить письмо на фронт или узнать, что у солдата в вещмешке. На территории парка работали три концертные площадки, где выступили музыкальные коллективы и солисты из Москвы и других регионов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроектыРоссияПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры