В Парке Победы рассказали, как Митя Фомин пел из кузова «полуторки»
Артисты в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический» исполняют песни из кузова «полуторки», как это было во время Великой Отечественной войны, отметил в эфире НСН руководитель проекта Андрей Батурин.
Певец Митя Фомин исполнял песню «Все будет хорошо» из кузова «полуторки» в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический», рассказал директор музея Г.О.Р.А. - филиала Музея Победы, руководитель проекта «Парк Победы. Главный патриотический» Андрей Батурин в пресс-центре НСН.
«У нас есть центровая локация, там стоит автомобиль "полуторка" и из кузова, как это раньше было на фронте, выступают артисты. Причем мы в этом сезоне вели прямые трансляции концертов. Они шли минимум шесть часов, начиная с 12:00 до 18:00. Плюс есть еще две площадки, где отдельно была программа, это тоже привлекало людей. Когда приезжали такие хедлайнеры как Газманов и «Самоцветы», то люди шли именно на них. Из кузова "полуторки" выступал в прошлом сезоне Митя Фомин, он пел свою знаменитую песню "Все будет хорошо"», - сказал Батурин.
На протяжении полугода, каждые выходные с 27 апреля по 13 октября, Музей Победы и правительство Москвы проводили совместный масштабный проект семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Это уникальная развлекательная и образовательная программа, направленная на сохранение исторической памяти, участие в которой мог принять абсолютно любой желающий и совершенно бесплатно.
Всего на территории мемориального комплекса на Поклонной горе работало более 70 различных интерактивных площадок, где можно было пройти курс молодого бойца, поиграть в «Зарницу», побывать на «Площади мастеров», в «Военном госпитале» и на «Узле связи», отправить письмо на фронт или узнать, что у солдата в вещмешке. На территории парка работали три концертные площадки, где выступили музыкальные коллективы и солисты из Москвы и других регионов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Онищенко заявил, что квадробинг не является психиатрическим заболеванием
- Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов
- Украинскую журналистку Соколову заочно приговорили к восьми годам колонии
- В России сообщили о DDoS-атаках из-за границы на системы операторов связи
- «Хамство»: Медведев оценил слова Байдена о переговорах по сокращению ядерного оружия
- Российские войска освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области
- Москалькова заявила, что ВСУ могли вывезти из Курской области более тысячи человек
- Специалисты выявили в Белоруссии новый вариант коронавируса ХЕС
- Жителю Мурманска дали 13 лет колонии по делу о госизмене
- РЖД запустили двухэтажный поезд Москва-Новороссийск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru