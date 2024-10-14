День МВД и Росгвардии: Музей Победы проводит около 700 мероприятий в год
Руководитель проекта «Парк Победы. Главный патриотический» Андрей Батурин в эфире НСН выразил надежду на то, что тематических дней в рамках проекта будет еще больше.
Музей Победы в год проводит порядка 700 мероприятий, это колоссальное количество, рассказал директор музея Г.О.Р.А. - филиала Музея Победы, руководитель проекта «Парк Победы. Главный патриотический» Андрей Батурин в пресс-центре НСН.
«Музей Победы в год проводит в среднем 700 мероприятий – это два-три мероприятия в день. Это колоссальное количество мероприятий, в которых задействованы наши сотрудники. В рамках парка у нас проходили, например, дни МВД, дни Росгвардии, когда мы прям выделяли отдельное место, они приезжали на целый день и показывали свои программы. В этот день они открывали порядка 20-30 своих площадок, привозили технику, показывали элементы рукопашного боя, оружие, в том числе были программы для детей. Программы с правилами дорожного движения для детей пользовались огромной популярностью», - сказал Батурин.
Он выразил надежду на то, что тематических дней в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический» в 2025 году будет еще больше.
«Надеюсь, что в следующем году этих тематических дней в рамках парка станет больше. Они уже стали традиционными. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они проходили каждую субботу и воскресенье, но мы понимаем, что это невозможно в рамках МВД или Росгвардии сделать, поскольку у них достаточно своей работы», - добавил собеседник НСН.
На протяжении полугода, каждые выходные с 27 апреля по 13 октября, Музей Победы и правительство Москвы проводили совместный масштабный проект семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Это уникальная развлекательная и образовательная программа, направленная на сохранение исторической памяти, участие в которой мог принять абсолютно любой желающий и совершенно бесплатно.
Всего на территории мемориального комплекса на Поклонной горе работало более 70 различных интерактивных площадок, где можно было пройти курс молодого бойца, поиграть в «Зарницу», побывать на «Площади мастеров», в «Военном госпитале» и на «Узле связи», отправить письмо на фронт или узнать, что у солдата в вещмешке. На территории парка работали три концертные площадки, где выступили музыкальные коллективы и солисты из Москвы и других регионов, передает «Радиоточка НСН».
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