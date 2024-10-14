День МВД и Росгвардии: Музей Победы проводит около 700 мероприятий в год

Он выразил надежду на то, что тематических дней в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический» в 2025 году будет еще больше.

«Надеюсь, что в следующем году этих тематических дней в рамках парка станет больше. Они уже стали традиционными. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они проходили каждую субботу и воскресенье, но мы понимаем, что это невозможно в рамках МВД или Росгвардии сделать, поскольку у них достаточно своей работы», - добавил собеседник НСН.

На протяжении полугода, каждые выходные с 27 апреля по 13 октября, Музей Победы и правительство Москвы проводили совместный масштабный проект семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Это уникальная развлекательная и образовательная программа, направленная на сохранение исторической памяти, участие в которой мог принять абсолютно любой желающий и совершенно бесплатно.

Всего на территории мемориального комплекса на Поклонной горе работало более 70 различных интерактивных площадок, где можно было пройти курс молодого бойца, поиграть в «Зарницу», побывать на «Площади мастеров», в «Военном госпитале» и на «Узле связи», отправить письмо на фронт или узнать, что у солдата в вещмешке. На территории парка работали три концертные площадки, где выступили музыкальные коллективы и солисты из Москвы и других регионов, передает «Радиоточка НСН».

