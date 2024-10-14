«Более 130 тысяч призов»: Как прошел квест в парке Победы
Посетители проекта «Парк Победы. Главный патриотический» проходили квест, за который получали баллы и призы, отметил в эфире НСН Андрей Батурин.
Порядка 130 тысяч призов выдали посетителям проекта «Парк Победы. Главный патриотический», среди них – бесплатные билеты в музей Г.О.Р.А и главное здание Музея Победы, рассказал директор музея Г.О.Р.А. - филиала Музея Победы, руководитель проекта «Парк Победы. Главный патриотический» Андрей Батурин в пресс-центре НСН.
«У нас есть квест, который должны проходить люди, которые пришли в парк и зарабатывать звездочки, выдается солдатская книжка. Можно было пройти курс молодого бойца, собрать автомат Калашникова. Если три звездочки собрал, прошел квест, то получаешь пилотку, если еще три звездочки, то идешь к кузнецу и выковываешь памятную монету из парка. Еще три звездочки – получаешь фронтовой обед (гречневую кашу с мясом и горячий чай с хлебом). Надо собрать 15 звездочек, в итоге можно получить бесплатные билеты в музей Г.О.Р.А и главное здание Музея Победы, посетить знаменитые экспозиции. Порядка 130 тысяч призов мы выдали за это время», - сказал Батурин.
Он также отметил, что экскурсии в рамках проекта посетили более 26 тысяч человек.
«У нас была большая экскурсионная программа в рамках проекта. Это абсолютно бесплатные экскурсии. Экскурсоводы водили по Поклонной горе, на которой находится более 20 мемориалов и памятников. Было порядка пяти тысяч экскурсионных групп за все это время. Более 26 тысяч человек посетили эти экскурсии», - добавил собеседник НСН.
На протяжении полугода, каждые выходные с 27 апреля по 13 октября, Музей Победы и правительство Москвы проводили совместный масштабный проект семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Это уникальная развлекательная и образовательная программа, направленная на сохранение исторической памяти, участие в которой мог принять абсолютно любой желающий и совершенно бесплатно.
Всего на территории мемориального комплекса на Поклонной горе работало более 70 различных интерактивных площадок, где можно было пройти курс молодого бойца, поиграть в «Зарницу», побывать на «Площади мастеров», в «Военном госпитале» и на «Узле связи», отправить письмо на фронт или узнать, что у солдата в вещмешке. На территории парка работали три концертные площадки, где выступили музыкальные коллективы и солисты из Москвы и других регионов, передает «Радиоточка НСН».
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