Парк Победы намерен открыть парикмахерскую 1940-х годов
В парикмахерской 40-х годов можно будет постричь мужчин, как красноармейцев, отметил в эфире НСН руководитель проекта «Парк Победы. Главный патриотический» Андрей Батурин.
Директор музея Г.О.Р.А. - филиала Музея Победы, руководитель проекта «Парк Победы. Главный патриотический» Андрей Батурин в пресс-центре НСН рассказал, что в следующем году в проект внесут больше иммерсивности – рассматривается открытие парикмахерской 1940-х годов.
«Сейчас мы работаем над новой концепцией, которая будет в следующем году. Безусловно, некий костяк той программы, которую мы проводили, останется. Но я уверяю, что в следующем году мы поменяем кардинально некоторые подходы и «Парк Победы. Главный патриотический» в следующем году будет выглядеть по-другому. Мы будем добавлять новые элементы. Например, хочется, чтобы было больше иммерсивности, чтобы было больше погружения в те годы. Точки, которые посвящены разным видам войск. Также хотелось бы сделать парикмахерскую 1940-х годов. Для этого должен быть мастер со всеми сертификатами», - сказал Батурин.
Он отметил, что такая парикмахерская в случае реализации будет работать преимущественно для мужчин.
«Если идея с парикмахерской 1940-х годов воплотится в жизнь, то все желающие смогут ее посетить. Думаю, что даже будет запись. Что такое парикмахер в 40-е годы? Это ручная машинка, без батареек и прочего. Например, подстричь, как красноармейца. Это, скорее, для мужчин, мальчиков. Мне кажется, это было бы интересно», - добавил собеседник НСН.
На протяжении полугода, каждые выходные с 27 апреля по 13 октября, Музей Победы и правительство Москвы проводили совместный масштабный проект семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Это уникальная развлекательная и образовательная программа, направленная на сохранение исторической памяти, участие в которой мог принять абсолютно любой желающий и совершенно бесплатно.
Всего на территории мемориального комплекса на Поклонной горе работало более 70 различных интерактивных площадок, где можно было пройти курс молодого бойца, поиграть в «Зарницу», побывать на «Площади мастеров», в «Военном госпитале» и на «Узле связи», отправить письмо на фронт или узнать, что у солдата в вещмешке. На территории парка работали три концертные площадки, где выступили музыкальные коллективы и солисты из Москвы и других регионов, передает «Радиоточка НСН».
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