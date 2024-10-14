Порядка 700 тысяч человек посетили проект «Парк Победы. Главный патриотический»

На протяжении полугода, каждые выходные с 27 апреля по 13 октября, Музей Победы и правительство Москвы проводили совместный масштабный проект семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Это уникальная развлекательная и образовательная программа, направленная на сохранение исторической памяти, участие в которой мог принять абсолютно любой желающий и совершенно бесплатно.

Всего на территории мемориального комплекса на Поклонной горе работало более 70 различных интерактивных площадок, где можно было пройти курс молодого бойца, поиграть в «Зарницу», побывать на «Площади мастеров», в «Военном госпитале» и на «Узле связи», отправить письмо на фронт или узнать, что у солдата в вещмешке. На территории парка работали три концертные площадки, где выступили музыкальные коллективы и солисты из Москвы и других регионов, передает «Радиоточка НСН».

