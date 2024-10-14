Порядка 700 тысяч человек посетили проект «Парк Победы. Главный патриотический»
В 2023 году проект посетили чуть больше 200 тысяч человек, рост в три с лишним раза говорит об интересе как москвичей, так и гостей столицы, отметил в эфире НСН Андрей Батурин.
Порядка 700 тысяч человек посетили проект «Парк Победы. Главный патриотический», рассказал директор музея Г.О.Р.А. - филиала Музея Победы, руководитель проекта «Парк Победы. Главный патриотический» Андрей Батурин в пресс-центре НСН.
«Цифры впечатляющие. Порядка 700 тысяч человек посетили проект «Парк Победы. Главный патриотический». Для сравнения: в прошлом году было чуть больше 200 тысяч. Рост в три с лишним раза говорит об интересе как москвичей, так и гостей столицы. Было очень много иностранных гостей. В первую очередь, это были китайские туристы, туристы из Ирана, из других дружественных стран», - сказал Батурин.
На протяжении полугода, каждые выходные с 27 апреля по 13 октября, Музей Победы и правительство Москвы проводили совместный масштабный проект семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Это уникальная развлекательная и образовательная программа, направленная на сохранение исторической памяти, участие в которой мог принять абсолютно любой желающий и совершенно бесплатно.
Всего на территории мемориального комплекса на Поклонной горе работало более 70 различных интерактивных площадок, где можно было пройти курс молодого бойца, поиграть в «Зарницу», побывать на «Площади мастеров», в «Военном госпитале» и на «Узле связи», отправить письмо на фронт или узнать, что у солдата в вещмешке. На территории парка работали три концертные площадки, где выступили музыкальные коллективы и солисты из Москвы и других регионов, передает «Радиоточка НСН».
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