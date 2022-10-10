11.10.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг сенатора РФ, Представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольги Ковитиди на тему: «Ответ России за теракт на Крымском мосту»

8 октября произошел взрыв фуры на Крымском мосту. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета. Кроме того, по данным ФСБ, только за последнюю неделю было зафиксировано более 100 обстрелов Курской, Брянской и Белгородской областей. Под огонь попали 32 населенных пункта.

Утром 10 октября стало известно о массированных ракетных обстрелах по всей территории Украины. Из-за повреждений 11 объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах и городе Киеве наблюдаются перебои с энерго- и водоснабжением. Президент России В. Путин отметил, что удары были нанесены по предложению Минобороны России. Президент также предупредил Киев о жестких ответах на новые теракты.

В ходе брифинга, сенатор РФ, Представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди расскажет о том, какова на сегодняшний день ситуация в Крыму, о том как идет восстановление Крымского моста и даст свою оценку происходящим военным действиям.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

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