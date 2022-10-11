«Серьезный просчет»: Сенатор рассказала об усилении мер безопасности на Крымском мосту

Ольга Ковитиди отметила, что контроль осуществляется в несколько этапов, учтены все ошибки. 

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН рассказала об усилении мер безопасности на Крымском мосту после взрыва.

«Меры безопасности у нас усилены, президент обязал всех усилить охрану Крымского моста. Количество пропускных пунктов увеличено вдвое, теперь их шесть, досмотры усилены, контроль осуществляется в несколько этапов. Какие этапы, я считаю нецелесообразно озвучивать. Все меры предосторожности выполняются, мы должны уметь признавать свои ошибки. Это серьезный просчет, работа над ошибками очень серьезно осуществлена», - отметила она.

Ранее Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН отметила, что полностью объект будет восстановлен в течение месяца-полутора.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Крымский МостКрымСовет Федерации РФ
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