«Серьезный просчет»: Сенатор рассказала об усилении мер безопасности на Крымском мосту
Ольга Ковитиди отметила, что контроль осуществляется в несколько этапов, учтены все ошибки.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН рассказала об усилении мер безопасности на Крымском мосту после взрыва.
«Меры безопасности у нас усилены, президент обязал всех усилить охрану Крымского моста. Количество пропускных пунктов увеличено вдвое, теперь их шесть, досмотры усилены, контроль осуществляется в несколько этапов. Какие этапы, я считаю нецелесообразно озвучивать. Все меры предосторожности выполняются, мы должны уметь признавать свои ошибки. Это серьезный просчет, работа над ошибками очень серьезно осуществлена», - отметила она.
Ранее Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН отметила, что полностью объект будет восстановлен в течение месяца-полутора.
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