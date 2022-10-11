«Жалко этих людей!» Сенатор осудила баннер с горящим Крымским мостом в Киеве
Ольга Ковитиди пожалела людей, которые фотографировались на фоне баннера и радовались разрушению важнейшей транспортной артерии.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН посочувствовала людям, которые фотографировались на фоне баннера с горящим Крымским мостом. В день взрыва такой баннер выставили около здания мэрии Киева.
«Там был достаточный промежуток времени, чтобы установить этот баннер… Но то, что он (теракт – прим . НСН) планировался заранее и всё было подготовлено, это очевидно. А то, что люди фотографировались с этим баннером… Мне жалко этих людей. Это беда! Это такие же славяне.. Мы многонациональный народ бывшего Советского Союза – мы все русские.. И то, что некоторые радуются, что подорвали важнейшую транспортную артерию, труд огромного количества людей, то, что не смогли сделать ни в царский, ни в советский период… Радоваться разрушению нельзя», - отметила она.
Ранее Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН отметила, что полностью объект будет восстановлен в течение месяца-полутора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- В Госдуме оценили объявление в розыск Медведева и Захаровой
- Депутат ГД: Мнение Пригожина о бесполезности российских депутатов ошибочно
- МИД Турции: Ереван и Баку подписали мирное соглашение
- Мэр Львова заявил, что почти треть города осталась без электроэнергии
- В Минцифры РФ опровергли информацию об утечке данных с «Госуслуг»
- Минобороны РФ: российские войска продолжили массированный удар по территории Украины
- Глава МИД Венгрии проведет переговоры с «Газпромом» и «Росатомом» в Москве
- Две делегации американских конгрессменов посетят Тайвань
- СМИ: В Евросоюзе обсуждают девятый пакет санкций против России
- Мурашко: Россия и Сирия планируют сотрудничать в сфере инфекционной безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru