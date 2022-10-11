«Жалко этих людей!» Сенатор осудила баннер с горящим Крымским мостом в Киеве

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН посочувствовала людям, которые фотографировались на фоне баннера с горящим Крымским мостом. В день взрыва такой баннер выставили около здания мэрии Киева.

«Там был достаточный промежуток времени, чтобы установить этот баннер… Но то, что он (теракт – прим . НСН) планировался заранее и всё было подготовлено, это очевидно. А то, что люди фотографировались с этим баннером… Мне жалко этих людей. Это беда! Это такие же славяне.. Мы многонациональный народ бывшего Советского Союза – мы все русские.. И то, что некоторые радуются, что подорвали важнейшую транспортную артерию, труд огромного количества людей, то, что не смогли сделать ни в царский, ни в советский период… Радоваться разрушению нельзя», - отметила она.

Ранее Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН отметила, что полностью объект будет восстановлен в течение месяца-полутора.

