Сенатор Ковитиди назвала сроки восстановления Крымского моста

По его словам, на данный момент в работе заняты 150 человек, будут привлечены дополнительные силы.

8 октября произошел взрыв фуры на Крымском мосту. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета.

