Сенатор Ковитиди назвала сроки восстановления Крымского моста

По ее словам, на данный момент полностью восстановлено автомобильное движение и железнодорожное сообщение, налаживается работа паромов. 

Крымский мост будет полностью восстановлен за месяц-полтора, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН.

«Мы ориентируемся, что Крымский мост будет восстановлен в течение месяца-полутора, не более. Сегодня полностью восстановлено автомобильное движение, полностью восстановлено железнодорожное сообщение. Конечно, есть очереди сегодня, они касаются, прежде всего, перевозки грузов. Со стороны Крыма никаких очередей мы не видим. Самое главное, восстановлена транспортная доступность полуострова. Работает еще дополнительно паром, сегодня четыре парома работают, переправа в полной мере заработает с 16 октября. Основная задача – закончить обследования повреждений, чтобы приступить к восстановлению», - рассказала Ковитиди.

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По его словам, на данный момент в работе заняты 150 человек, будут привлечены дополнительные силы.

8 октября произошел взрыв фуры на Крымском мосту. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крымский МостКрымСовет Федерации РФ
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