Сенатор от Крыма: Массового оттока отдыхающих из региона нет

Люди спокойно приезжают в Крым, оттока туристов нет, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН.

«Массового оттока отдыхающих из Крыма нет. Люди спокойно приезжают в Крым. И даже что удивительно: когда произошла эта чрезвычайная ситуация на Крымском мосту, сотни машин бросились в Крым. Те крымчане, которые работают за пределами региона, они все решили вернуться… А не как после объявления мобилизации, когда мы увидели колонны машин, которые пытаются выехать за пределы России», - рассказала она.

Ранее Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН отметила, что полностью объект будет восстановлен в течение месяца-полутора.

