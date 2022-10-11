Сенатор от Крыма: Массового оттока отдыхающих из региона нет
Ольга Ковитиди также отметила, что после взрыва моста граждане, работающие за пределами Крыма, поспешили вернуться домой.
Люди спокойно приезжают в Крым, оттока туристов нет, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН.
«Массового оттока отдыхающих из Крыма нет. Люди спокойно приезжают в Крым. И даже что удивительно: когда произошла эта чрезвычайная ситуация на Крымском мосту, сотни машин бросились в Крым. Те крымчане, которые работают за пределами региона, они все решили вернуться… А не как после объявления мобилизации, когда мы увидели колонны машин, которые пытаются выехать за пределы России», - рассказала она.
Ранее Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН отметила, что полностью объект будет восстановлен в течение месяца-полутора.
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