«Давайте договариваться»: Сенатор Ковитиди назвала ракетные удары по Киеву переломным моментом

Ракетные удары по Киеву стали переломным моментом спецоперации, российский президент не хочет мировой войны, но Украина не спешит договаритваться, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН.

«Эти ракетные удары по Киеву, рядом с администрацией президента Украины, СБУ, зданием Верховной Рады показали, что ерундовая у них система ПВО. Если Россия захочет, никого из них не будет. И это просто корректность нашего президента, который не хочет мировой войны и говорит: давайте договариваться... Первый привет им передал Владимир Путин вчера. Да, для них это был шок. Я так думаю, вчерашний день был переломным в сложившейся ситуации. Они хотели увидеть другую Россию - они её увидят», - отметила она.

10 октября стало известно о массированных ракетных обстрелах по всей территории Украины. Президент России Владимир Путин также предупредил Киев о жестких ответах на новые теракты.

