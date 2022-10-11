«Давайте договариваться»: Сенатор Ковитиди назвала ракетные удары по Киеву переломным моментом
По ее словам, удары по Киеву, рядом с администрацией президента Украины, СБУ показали, какая «ерундовая» у Украины система ПВО.
Ракетные удары по Киеву стали переломным моментом спецоперации, российский президент не хочет мировой войны, но Украина не спешит договаритваться, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН.
«Эти ракетные удары по Киеву, рядом с администрацией президента Украины, СБУ, зданием Верховной Рады показали, что ерундовая у них система ПВО. Если Россия захочет, никого из них не будет. И это просто корректность нашего президента, который не хочет мировой войны и говорит: давайте договариваться... Первый привет им передал Владимир Путин вчера. Да, для них это был шок. Я так думаю, вчерашний день был переломным в сложившейся ситуации. Они хотели увидеть другую Россию - они её увидят», - отметила она.
10 октября стало известно о массированных ракетных обстрелах по всей территории Украины. Президент России Владимир Путин также предупредил Киев о жестких ответах на новые теракты.
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