13.10.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Отопительный сезон 2023-2024. Актуальные проблемы и пути их решения»

В большинстве регионов России отопительный сезон начинается в период с 1 сентября по 15 октября. Решение о запуске отопления принимают муниципальные власти. Ежегодно в преддверии отопительного сезона по всем СМИ поступает информация о взрывах газовых труб или прорывах теплотрасс, с последующими людскими жертвами. Этот год не стал исключением - 9 октября в Воронеже кипяток залил подъезд многоэтажки, в момент пуска тепла в доме лопнули трубы. В Иванове в первый день отопительного сезона случился прорыв на теплотрассе. И подобных случаев, к сожалению, масса.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

С какими проблемами системы ЖКХ столкнулись в этом сезоне?

Как проходит подготовка к отопительному сезону 2023-2024?

Как изменятся цены на ЖКУ?

Причины ежегодно происходящих чрезвычайных ситуаций: совпадение или система?

Должны ли жители платить за отсутствие тепла и не платящего соседа?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

