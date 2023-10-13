«Тяжелый груз»: В Госдуме рассказали, как пересчитают платежи за отопление
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что Москва первая выйдет на новый способ оплаты – перерасчеты по итогу года поделят по месяцам.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала, как депутаты предлагают пересчитывать плату за тепло по итогам года.
«Если говорить про законодательные инициативы, активно обсуждается методика перерасчета платы за тепло. У нас есть способ оплаты только по отопительному периоду, когда тепло в дом проходит, а большинство регионов платят каждый месяц. То есть, показания учета за года делятся на 12 месяцев, а по итогам года происходит перерасчет в зависимости от температур в этом сезоне. К сожалению, эти перерасчеты сразу тяжелым грузом ложатся на кошелек граждан. Поэтому Москва предлагает сейчас дать ей особый режим, когда эти перерасчеты распределяются по времени на целый год. Депутаты считают, что такой метод нужно распространить на все регионы», - отметила она.
Накануне Минстрой предложил обязать ресурсоснабжающие организации устанавливать умные счетчики, когда предприятия выступают исполнителем услуги, а все расходы включать в тарифы на ЖКУ. Отмечается, что постепенный переход на такие приборы начнется с 2025 года.
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