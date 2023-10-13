«Холод или аварии»: В Госдуме объяснили трагические случаи на старте отопительного сезона
Региональные власти выдают положительные заключения проверок домов даже в случае мелких нарушений, иначе граждане просто замерзнут зимой, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Трагические случаи в многоквартирных домах на старте отопительного сезона связаны с состоянием инженерной инфраструктуры, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН. По ее словам главы муниципальных образований выдают положительные заключения проверок, иначе граждане просто замерзнут зимой.
«Самая критическая точка для всех абсолютно регионов – это состояние инженерной инфраструктуры в многоквартирных домах. Во многих регионах традиционно главы муниципальных образований стоят перед выбором – они могут не признавать дом готовым к зиме и не выдавать паспорт готовности, но тогда тепло подаваться не будет и все замерзнут. Либо они могут выдать это все и ждать аварии. К сожалению, трагические случаи происходят именно из-за этого. Так как почти все дома получают эти паспорта проверок», - рассказала она.
В большинстве регионов России отопительный сезон начинается в период с 1 сентября по 15 октября. Решение о запуске отопления принимают муниципальные власти. Ежегодно в преддверии отопительного сезона по всем СМИ поступает информация о взрывах газовых труб или прорывах теплотрасс, с последующими людскими жертвами. Этот год не стал исключением - 9 октября в Воронеже кипяток залил подъезд многоэтажки, в момент пуска тепла в доме лопнули трубы. В Иванове в первый день отопительного сезона случился прорыв на теплотрассе.
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