«90% не выдержат»: В отрасли заявили о формальной подготовке домов к зиме
Константин Крохин заявил, что 90% домов в стране не выдержат полноценной проверки, но обычно все делается «формально».
90% домов в России не выдержат полноценной проверки, поэтому обычно все делается «формально», заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Нужно поднимать вопрос формального контроля подготовки домов к зиме. Даже в благополучной Москве мы сталкиваемся, что на бумаге паспорт о готовности подписывается, это касается не только газа, это касается и состояния труб, лифтов и так далее. Чтобы дом был сдан к себе, часто органы подписывают бумаги, когда на практике так делать нельзя. Количество домов таких растет. Это такой удивительный случай, когда госслужащие вынуждены искать неправильные ходы для того, чтобы дома сдавались. Это приводит к «очковтирательству». 90% домов не выдержат полноценной проверки», - отметил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала, как депутаты предлагают пересчитывать плату за тепло по итогам года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru